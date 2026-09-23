İran’a girer girmez tutuklanan Türk yardım gönüllüsüne 10 yıl hapis!

Almanya'nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren STELP adlı yardım kuruluşunun kurucusu ve genel müdürü Serkan Eren'in İran'da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Eren'in İran'daki avukatından öğrenildiği belirtildi. Açıklamaya göre İran mahkemesi, 42 yaşındaki Serkan Eren'in "İran tarafından hasım olarak görülen bir ülkeyle temas kurduğunu" öne sürerek hapis cezası verdi.

Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşı Eren'in aldığı cezaya ilişkin İran makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken Türk makamlarından da henüz bir değerlendirme gelmedi.

ALMAN CUMHURBAŞKANINDAN MADALYA ALMIŞTI

Eren, 2023 yılında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Geçen yıl Haziran ayında insani yardım faaliyetleri kapsamında Türkiye sınırından İran'a geçen Eren'in burada gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, karara tepki gösterildi. Eren, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'dan bölgeye yönelik yardım kampanyaları da düzenlemişti.