Makam aracı konusunda bir taşla iki kuş vurmuş! İmamoğlu’nun kurnazlığı devlete tosladı!

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu’nun makam aracıyla ilgili yalanlarını bir bir ifşa etti. İBB’nin tutuklu başkanının kurnazlık yapıp 1 taşla 2 kuş vurmaya kalktığını, ancak İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat arasındaki sinsi oyunun devlete tosladığını belirten Alçayır, kurulan tezgahı madde madde sıraladı.

1) ''Yakıt ve bakım masraflarını cebimden ödedim'' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yalanı, kendisinin de imzaladığı resmi evraklarda ortaya çıktı.

2) İmamoğlu bir yandan makam aracı olarak belediye kasasından AUDİ 6 kiralarken, diğer yandan da İmamoğlu İnşaat'a ait aracın; yakıt, bakım, onarım ve lastik alımlarını da Beylikdüzü Belediyesi kasasından karşılatarak bir taşla iki kuş vurdu..!

3) İmamoğlu'nun bu kurnazca düşünülmüş hamlesini İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ortaya çıkartınca, ''Sehven olmuş'' diyerek belediyenin yolunu tutan İmamoğlu, hukuksuz olarak karşılattığı gider masrafını da Beylikdüzü Belediyesi'ne ödemek zorunda kaldı..!

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