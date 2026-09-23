Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir." ifadesini kullandı.

"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."