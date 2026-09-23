Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Kulüp, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmet tanıtımlarında kullanılmasının veya herhangi bir ticari iş birliği ve onay bulunduğu izlenimi oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamada, bu tür kullanımların yalnızca Muhammed Salah'ın kişilik ve imaj haklarını değil, aynı zamanda Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğine dikkat çekildi.