  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özcan Ünlü’den BM’ye sert Gazze tepkisi: Küresel tiyatroda ikiyüzlülük! Herkes bu lezzeti konuşuyor: Marmara bölgesinden dünyaya yayılan lezzet: Pabuç köftesi tarifi nasıl yapılır? Dağları aşıyorlar! Ağaç kovuklarındaki doğal bala böyle ulaşıyorlar Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor? Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, İki ülke ile 'enerji sahalarını ve altyapılarını ortak koruma' kararı aldı Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest Almanya’da ilginç bir soygun hikayesi: Bankaya niyetlendiler Türk kuaförü soydular
Spor
6
Yeniakit Publisher
Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın izinsiz ticari kullanımına karşı hukuki ve cezai adım atacak.

#1
Foto - Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ismi, görselleri ve bordo-mavili formayla çekilmiş görüntülerinin bazı işletmeler tarafından ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına karşı kamuoyunu uyardı. Bordo-mavili kulüp, tespit edilen ihlallerle ilgili hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını açıkladı.

#2
Foto - Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin dünya çapında büyük yankı uyandırdığına dikkat çeken bordo-mavili kulüp, transferin ardından bazı işletmelerin Mısırlı yıldızın adı ve görsellerini kullanarak ticari reklam ve kampanyalar düzenlediğini tespit etti.

#3
Foto - Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Salah'ın bordo-mavili formayı giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun isim ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

#4
Foto - Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Kulüp, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmet tanıtımlarında kullanılmasının veya herhangi bir ticari iş birliği ve onay bulunduğu izlenimi oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamada, bu tür kullanımların yalnızca Muhammed Salah'ın kişilik ve imaj haklarını değil, aynı zamanda Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğine dikkat çekildi.

#5
Foto - Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti

Bordo-mavili kulüp, Salah ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımların kayıt altına alındığını belirterek, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu. Trabzonspor açıklamasında, futbol sevgisi ve taraftarlığın, hukuken korunan hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına gerekçe oluşturamayacağı da vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı
Siyaset

Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler..
Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!
Dünya

Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!

İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde görülen esrarengiz cisim gündem oldu. Havada asılı duran veya yavaşça hareket eden cismin ne olduğu he..
New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Yahudi gaspçılar gözünü Suriye topraklarına dikti: Yerleşim yeri kurmak için Golan’a sızdılar
Dünya

Yahudi gaspçılar gözünü Suriye topraklarına dikti: Yerleşim yeri kurmak için Golan’a sızdılar

Filistin topraklarını gasbeden ve Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talep eden ‘Yahudi gaspçılar’ olarak adlandırılan ..
Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!
Gündem

Erdoğan Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi!

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya diplomasisinin kalbind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23