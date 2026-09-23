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Gündem Evi al, kimliği kap! İmamoğlu İnşaat'ta vatandaşlık ticareti!
Gündem

Evi al, kimliği kap! İmamoğlu İnşaat'ta vatandaşlık ticareti!

Yeniakit Publisher
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Evi al, kimliği kap! İmamoğlu İnşaat'ta vatandaşlık ticareti!

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her işinin arkasından bir üçkağıtçılık çıkmaya devam ediyor. Başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nin arsasını vererek Vira İstanbul Projesi'ne ortak olan İmamoğlu’nun, yabancı uyruklulara vatandaşlık vermek için satış fiyatlarını şişirdiği, ayrıca kendisinin de İmamoğlu İnşaat üzerinden vatandaşlık ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin arsasını hibe ederek ortak olduğu ve "namusum" dediği Vira İstanbul projesinin, yabancılara vatandaşlık için fiyatlarının iki katından fazla gösterildiği ve fiyatlarla vatandaşlık ticareti yapıldığı iddialarıyla yeniden gündemde!

Piyasa değeri o dönem 7 milyon TL olan dairelerin vatandaşlık alt limiti olan 400 bin doları aşması için kağıt üzerinde 17 milyon TL olarak gösterildiği ileri sürülürken İmamoğlu’nun ise projeyle ilgili "Bizim en değerli alanlarımızdan Yaşam Vadisi'nin pırlantası, çok değerli denize hakim şehir merkezinde. Kaçırmayın, bu projeden ev alan kazanır" dediği sözler ortaya çıktı.

ADAM VATANDAŞLIK TİCARETİ BİLE YAPMIŞ!

İmamoğlu’nun belediye arsasını hibe ederek ortak olduktan sonra "namusum" diye nitelediği Vira İstanbul projesinin yanı sıra İmamoğlu İnşaat üzerinden de yıllarca vatandaşlık ticareti yaptığı belirlendi. 

Sosyal medyada da paylaşılan belgelere “Adamın her tarafı düzenbazlık. Ev karşılığı vatandaşlık üçkağıtçılığını bile İmamoğlu İnşaat üzerinden yapıyormuş. Adam vatandaşlık ticareti bile yapmış” yorumları yapıldı.

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