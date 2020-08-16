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Spor

Yelkende TAYK Trofesi heyecanı İstanbul'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:13:31 -
Yelkende TAYK Trofesi heyecanı İstanbul'da başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi, İstanbul'da başladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirileceği ifade edildi.

Prens Adaları Kupası ile başlayan TAYK Trofesi, 22 Ağustos'ta Burgazada Deniz Kulübü, 29-30 Ağustos tarihlerinde Olympos Boğaziçi, 12-13 Eylül tarihlerinde Deniz Kuvvetleri, 3 Ekim'de Moda Deniz Kulübü, 17-18 Ekim'de Burgan Leasing İstanbul, 7 Kasım'da Fahir Çelikbaş, 21 Kasım'da Ertan Balin Kupası ile devam edecek ve 12 Aralık'ta düzenlenecek Samim Arduman Kupası ile sona erecek.



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