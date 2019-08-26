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Yelkenciler tekne üstünde dört mevsimi yaşadı

Eker ana sponsorluğunda Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğiyle yedinci kez düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta, nefes kesen Tirilye-Moda etabı ile sona erdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:54
Yelkenciler tekne üstünde dört mevsimi yaşadı

Eker ana sponsorluğunda Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğiyle yedinci kez düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta, nefes kesen Tirilye-Moda etabı ile sona erdi.


Yarışın başından sonuna kadar zorlu şartlara zekaları ve güçleriyle karşı koyan yelkenciler, yarış boyunca tekne üstünde dört mevsimi yaşadılar.


İlk etap startından son etabın bitişine kadar sınırları zorlayan bir yarışı deneyimleyen yelkenciler, etap aralarındaki zamanlarda ise festival havası yaşadılar. Tirilye Koy İçi Yarışları sonrasında gerçekleştirilen mangal partisi, yarış boyunca en eğlenceli anların yaşandığı faaliyet oldu.


Kupayı Fenerbahçe 2 - Ford Otosan kazandı


Moda - Tirilye, Tirilye Koy İçi Yarışları ve Tirilye - Moda olmak üzere üç günde üç farklı etabın gerçekleştirildiği TAYK - Eker Olympos Regatta 2019’da düzeltilmiş zamana göre kupayı 7 saat 11 dakika ve 44 saniyelik derece ile Fenerbahçe 2 - Ford Otosan kazandı.


İstanbullu ve Bursalı yelkencileri buluşturan, aynı zamandayelken branşına olan ilgiyi daha da artıran TAYK - Eker Olympos Regatta 2019’da pek çok spor kulübü ve markanın takımları da yarıştı.


Süt ve süt ürünlerinden beyaz eşyaya, ulaşımdan yazılıma, otomotivden bankacılığa kadar farklı sektörlerden markaların takımlarının yarışması, organizasyonun en dikkat çekici noktalarından biriydi.


Üç gün boyunca yelkencilere unutulmaz bir tecrübe yaşatan TAYK - Eker Olympos Regatta 2019’un genel klasman ödül töreni ise 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:54
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