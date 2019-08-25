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Yelken: Avrupa Optimist Takım Şampiyonası

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü altıncı oldu

25 Ağustos 2019 Pazar 12:29
Yelken: Avrupa Optimist Takım Şampiyonası

ANKARA (AA) - Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, yarışları altıncı sırada tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya’da düzenlenen 16 ülkenin katıldığı Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün yarışları altıncı sırada tamamladığı bildirildi.

Şampiyonada İtalya birinci sırayı alırken Polonya ikinci, İspanya ise üçüncü oldu.


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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:29
  1. Avrupa Optimist Takım Şampiyonası
  2. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü
  3. Türkiye Yelken Federasyonu

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