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Aktüel Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Aktüel

Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:11:27 -
Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan İsmail Yılmaz tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz (65), "kasten öldürme ve karalama" iddiasıyla tutuklandı.

Aksu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği yeğeni İsmail Yılmaz'ı silahla vurarak öldüren zanlı, daha sonra çevredekilere ateş açarak iki kişiyi yaralamıştı.

Serada çalışan komşusu Veli Uyan'ı da öldüren Yılmaz, olay yerinden kaçmış ancak bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

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