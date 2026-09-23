YEE’nin ‘Tercihim Türkçe’ projesi hayata geçti! Romanya’da eğitimde Türkçe heyecanı

Yunus Emre Enstitüsü’nün Romanya devlet okullarında Türkçeyi öğrencilerle buluşturduğu Tercihim Türkçe Projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ile birlikte başladı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Romanya devlet okullarında Türkçeyi öğrencilerle buluşturduğu Tercihim Türkçe Projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına renkli ve coşkulu bir törenle başladı. Bükreş’teki 169 Numaralı Ortaokul’da gerçekleştirilen açılış programında öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Protokol üyeleri, okul bahçesinde öğrenciler tarafından Türkçe sloganlarla karşılandı. Öğrencilerin ’Türkiye-Romanya’ sloganlarıyla oluşturduğu renkli karşılama, açılış törenine sıcak ve samimi bir atmosfer kattı. Protokol üyelerinin konuşmalarıyla başlayan programda Türk ve Rumen halkoyunlarını sahneleyen Rumen öğrenciler, Türkçe sunumlar da yaptı.

İLK TÜRKÇE DERSİ BÜYÜKELÇİ ALTAN’DAN

Açık hava töreninin ardından protokol üyeleri, Türkçe dersinin yapılacağı sınıfa geçti. Öğrenciler sınıfta yerlerini alırken, yeni eğitim yılının ilk Türkçe dersinin heyecanı sınıfa yansıdı. İlk Türkçe dersini Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan verdi. Öğrencilerle Türkçe sohbet ederek derse başlayan Büyükelçi Altan, tahtada öğrencilerle birlikte temel tanışma ifadelerini uyguladı. Öğrencilerin Türkçe sorulara yanıt verdiği ve birbirleriyle iletişim kurduğu dersin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi.

TÜRKÇEYE OLAN İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Büyükelçi Altan, röportajında öğrencilerle aynı sınıfta bir araya geldiği ilk Türkçe dersinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerin Türkçe konuşma çabalarının ve derse gösterdikleri canlı katılımın dikkat çektiğini belirten Altan, öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik heyecanının kendisini ayrıca memnun ettiğini ifade etti.

25 OKULDA YAKLAŞIK BİN 500 ÖĞRENCİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız ise, 2024 yılında 6 okul ve yaklaşık 450 öğrenciyle başlayan projenin bugün 25 okul ve yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaştığını belirtti. Yıldız, projenin yalnızca Türkçe öğretimini değil, öğrencilerin Türk kültürüyle farklı etkinlikler aracılığıyla tanışmasını da kapsadığını, yeni eğitim-öğretim yılında da çalışmaların devam edeceğini söyledi. Yıldız, Kardeş Okul Projesi kapsamında Türkiye ve Romanya’daki öğrencilerin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini, bu buluşmaların öğrencilerin dili sınıfın dışında da kullanmalarına imkân sağladığını belirtti.

"TÜRKÇE ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ UFUKLAR AÇIYOR"

169 Numaralı Ortaokul Müdürü Mihaela Condurache de, okulunda Türkçe eğitiminin başlamasının öğrenciler ve okul topluluğu açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Condurache, öğrencilerin yeni bir dil öğrenirken farklı bir kültürü tanıma fırsatı elde ettiğini belirterek, Türkçe dersinin öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir renk kattığını söyledi. Türkçe öğrenmeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü, projeye katkı sunan Yunus Emre Enstitüsü’ne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

TÜRKÇE İLE BAŞLAYAN YENİ BİR YOLCULUK

169 Numaralı Ortaokul’da gerçekleştirilen açılış programı, ilk Türkçe dersi, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmalarla tamamlandı. Törene Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Sektör 6 Belediye Başkanı Paul Moldovan, Sektör 6 Eğitim Müfettişi Bdescu Daniela, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, 169 Numaralı Ortaokul Müdürü Mihaela Condurache, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.