Yeditepe Üniversitesi’ne buluş fuarından dört ödül

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’18), 1 altın 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayeleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISIF’18 kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) standında üniversiteye ait çok sayıda buluşla ilgili bilgi verildi. Bunlardan, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibinin buluşlarından biri altın, üçü bronz madalyaya değer görüldü. Prof. Dr. Fikrettin Şahin, ödülleri Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’dan aldı. Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Zeynep İyigündoğdu ve Uzman Okan Demir’in “Tohum ve Yüzey Sterilizasyonu İçin Kaplama Formülasyonu” isimli çalışmaları altın madalya, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Gülengül Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Yazıcı’nın “Biyolojik Mücadele İçin Yeni Bakteri Suşları”, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Selami Demirci ve Dr. Ayşegül Doğan’ın “Bor Katkılı Hücre Dondurma Besiyeri”, Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Dr. Pakize Neslihan Taşlı’nın “Dental Farklılaşma Ürünü” çalışmaları ise bronz madalyanın sahibi oldu.