Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret uzmanları yetiştiriyor

Eğitimler, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi laboratuvarlarında, TradeFive uzmanları ile Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından verildi. İşletme, E-Ticaret, Uluslararası Ticaret, Finans gibi bölümlerin yanı sıra Diyetisyenlik, Psikoloji, Çeviribilim gibi bölümlerin öğrencileri ile mezunları da “Global Gold Supplier” isimli sertifika programına katıldı. 60 katılımcının sertifika aldığı programla ilgili açıklama yapan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, eğitime katılan ve Alibaba.com temsilcisi olmak isteyen her öğrencinin iş/staj fırsatlarından yararlanmaya devam edeceğini belirtti.