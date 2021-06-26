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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 15:58:00 -
Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alacak.

Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmakta.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Yeditepe Üniversitesi web sitesinde duyurulacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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