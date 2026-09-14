Yeditepe Koşuyolu Hastanesi İstanbul'da SAS altın akreditasyon belgesini alan ilk Üniversite hastanesi oldu

Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğinin önemli göstergelerinden biri olan TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Sistemi (SAS) kapsamında verilen “Altın Akreditasyon Belgesi”, yüksek kalite standartları, hasta odaklı hizmet anlayışı ve güvenli sağlık uygulamalarının ulusal düzeyde tescili niteliğini taşıyor.

Kalite ve hasta güvenliğinde yüksek standart

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaları kapsamında, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından yürütülen Sağlıkta Akreditasyon Sistemi (SAS) değerlendirmelerini başarıyla tamamlayarak “Altın Akreditasyon Belgesi” almaya hak kazandı. Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği, klinik kalite, çalışan güvenliği, kurumsal yönetim ve sürekli iyileştirme süreçlerini kapsamlı şekilde değerlendiren SAS Akreditasyon Programı kapsamında verilen “Altın Akreditasyon Belgesi”, ulusal düzeyde sağlık hizmetlerinde ulaşılan yüksek standartların önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Belge törende takdim edildi

İstanbul’da SAS Altın Akreditasyon Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk üniversite hastanesi olan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nin Altın Akreditasyon Belgesi, düzenlenen törenle verildi. Törende TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, belgeyi Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Altay Burak Dalan’a sundu. İl Sağlık Müdür Yardımcısı Op. Dr. Zülfü Kılıç, TÜSKA Koordinatörü Prof. Dr. Umut Beylik, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İdari Koordinatörü Dr. Özay Ünal ve Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl’ün de katıldığı tören, yoğun katılımla gerçekleşti.

“Hedefimiz bu kaliteyi sürdürülebilir kılmak”

Akreditasyon sürecinin hastanenin kalite standartlarının sürekli geliştirilmesine önemli katkı sağladığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Altay Burak Dalan, “Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğine verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi olan TÜSKA SAS Altın Akreditasyon Belgesi’ni almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu belgeyi yalnızca bir başarı belgesi olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kaliteyi sürekli geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Hasta ve çalışan güvenliği bizim için her zaman öncelikli” diye konuştu. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Altay Burak Dalan “Bizim için asıl başarı, bu kalite anlayışını sürdürülebilir kılmak. Bugün aldığımız bu değerli belgenin hepimiz için önemli bir motivasyon olacağına inanıyorum” dedi.

Öncelik hasta ve çalışan güvenliği

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yürütülen değerlendirme sürecinde hasta bakım hizmetleri, klinik uygulamalar, enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, çalışan güvenliği, kalite yönetimi ve kurumsal süreçler detaylı olarak incelendi. Başarıyla tamamlanan akreditasyon süreci sonucunda alınan “Altın Akreditasyon Belgesi”, hastanenin sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli geliştirme yaklaşımını ve hasta güvenliğine verdiği önemi ortaya koyuyor. Akreditasyon süreci boyunca sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında ulusal kalite standartlarına uyum, hasta deneyiminin geliştirilmesi ve güvenli bakım uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, elde ettiği “Altın Akreditasyon Belgesi” ile birlikte sağlık hizmetlerinde kalite kültürünü daha da ileri taşımayı, hasta ve çalışan güvenliğini önceliklendiren uygulamalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kalite odaklı sağlık hizmeti anlayışı sürüyor

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi’nde hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda yürütülen kalite çalışmaları, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmeye devam ediyor. Kalite, hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini merkeze alan uygulamalarla sağlık hizmetlerinde mükemmellik hedeflenirken, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma anlayışı kararlılıkla sürdürülüyor.