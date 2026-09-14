Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Şahin, Kars'ta farklı hava koşullarında eğitimler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kars soğuk ve kar yağışıyla meşhur olduğu için biz de bu havaları değerlendiriyoruz. Eğitimlerde 1 grama kadar saklama yapıyoruz. En son yakalaması, 13 gramdı ve bir ikamet aramasında fotoğraf çerçevesinin içerisinden oldu. Yani, Zeus olmasaydı belki bizim dikkatimizden kaçacaktı ama onun fotoğraf çerçevesine yönelip tepki vermesi sayesinde yakalamamızı yaptık. Ekiplere çok güzel yardımcı oluyor. Zeus ekiplerimizin iş yoğunluğunu epey azaltıyor, çünkü gözle görülmeyecek 'zula' diye tabir edilen alanlarda, nokta tespiti yaparak bize yardımcı oluyor."