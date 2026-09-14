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Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

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Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Kars'ta narkotik köpeği 'Zeus' hassass burnu sayesinde bütün gizli zulaları ortaya çıkarıyor.

#1
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Kars'ta uyuşturucuyla mücadelede polislere hassas koku alma yeteneğiyle destek olan narkotik dedektör köpeği "Zeus" en gizli noktalarda saklanan uyuşturucu maddeleri bile bulmada önemli rol oynuyor.

#2
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

3 yaşındaki Belçika Malinois ırkı Zeus, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde anne sütünden kesildikten sonra 6, 9 ve 12 aylık yeterlilik testlerinden başarıyla geçti.

#3
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Eğitimleri tamamlanan Zeus, yaklaşık 4 ay önce Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

#4
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Hassas koku alma yeteneğiyle zulalanmış en küçük uyuşturucu maddeyi bile rahatlıkla bulan "Zeus", kentte bir eve düzenlenen operasyonda, aile albümündeki fotoğraf çerçevesinde gizlenen uyuşturucu maddeyi buldu.

#5
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Ayrıca bir depoda boya ve inşaat malzemeleri arasında gizlenen sentetik uyuşturucuyu bulan "Zeus" günlük eğitimlerinde eğitmenince saklanan pirinç tanesi kadar maddeyi bile bulup tepki verebiliyor.

#6
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Köpek eğitmeni polis memuru Burak Şahin, AA muhabirine, Zeus'un özel yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

#7
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Zeus'un ekiplere büyük destek sağladığını anlatan Şahin, "Amacımız vatandaş ve gençlerimizin uyuşturucuyla tanışmasına engel olmak, varsa eğer tanışıklıkları bunu kesmek. Zeus, buna yardımcı oluyor, bir takım gibi çalışıyoruz." dedi.

#8
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Şahin, bu köpeklerin eğitimine anne sütünden kesildikten 45 gün sonra başlandığını ve eğitimin bir yaşına kadar devam ettiğini aktardı.

#9
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Köpeklerin narkotik, patlayıcı ve diğer branşlara yönelik koku tanıtımlarının, avlanma ve oyun içgüdüsünden yararlanılarak, oyuncak ile koku arasında bağlantı kurulması yöntemiyle yapıldığını belirten Şahin, "Kokuyu, köpeklerimizin koku havzasına almayı sağlarız. Burada günlük olarak eğitimlerimiz oluyor. İlk olarak güne kondisyon yüklemesiyle başlıyoruz akabinde köpeğimizin koku alma hassasiyetini geliştirecek eğitimlerimiz yapılıyor. Tuğla ve kütük aramaları yapıyoruz. Ardından farklı ortamlarda da arama yapmaya çalışıyoruz. Zeus, tam bir narkotik köpeği. Koku hassasiyeti çok yüksek, güzel yakalamalar yaptık." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!

Şahin, Kars'ta farklı hava koşullarında eğitimler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kars soğuk ve kar yağışıyla meşhur olduğu için biz de bu havaları değerlendiriyoruz. Eğitimlerde 1 grama kadar saklama yapıyoruz. En son yakalaması, 13 gramdı ve bir ikamet aramasında fotoğraf çerçevesinin içerisinden oldu. Yani, Zeus olmasaydı belki bizim dikkatimizden kaçacaktı ama onun fotoğraf çerçevesine yönelip tepki vermesi sayesinde yakalamamızı yaptık. Ekiplere çok güzel yardımcı oluyor. Zeus ekiplerimizin iş yoğunluğunu epey azaltıyor, çünkü gözle görülmeyecek 'zula' diye tabir edilen alanlarda, nokta tespiti yaparak bize yardımcı oluyor."

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