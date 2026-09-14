  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu Milli Gazete ve Yeni Asya’dan tek satır yok! LGBTİ operasyonları gündem oldu, onlar balığa çıktı 2 personel yaralandı! AFAD ekibini taşıyan kamyonet takla attı Aslan zirve takibini sürdürüyor Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı! Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı! Sorumlular için hapis yolu görünüyor! 2 bin yıllık anıt ağaca saldırdılar Trump’ın zırvaları çizmeyi aştı! Her zamanki gibi yine saçmalamaya devam ediyor!
Gündem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi
Gündem

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırımcı kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkilemeye yönelik yanıltıcı paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli için gözaltı talimatı verdi. Soruşturmada 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğini belirleme çalışmaları ise sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

Nakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında borsa işlemlerine ilişkin yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığı ve bu paylaşımların borsadaki güven ortamını zedeleyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

 

6 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların, borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

 

11 HESAP SAHİBİNİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma yalnızca gözaltı talimatı verilen şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Açıklamaya göre, 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da kolluk birimleri tarafından sürdürülüyor.

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hesap sahipleri hakkında da soruşturma kapsamında gerekli adımların atılması bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sosyal medya üzerinden borsa işlemlerine ilişkin yapılan ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu değerlendirilen paylaşımlar kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medya hesapları üzerinden borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen ilk etapta 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışması kolluk marifetiyle devam etmektedir."

Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı
Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı

Gündem

Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı

T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı
Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı

Yerel

Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı

Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında
Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında

Gündem

Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Karanlık odakların ve FETÖ'nün finansal piyasalardaki uzantılarına yönelik mücadele hız kesmeden sürüyor.

Borsada manipülasyon aparatı olarak kullanılan ve "tahtacı" diye tabir edilen spekülatörlerin finansal sabotaj girişimlerine yargı geçit vermedi. Ekonomik istikrarı ve yatırımcıyı korumaya yönelik bu operasyonlar, illegal yapıların piyasalardaki etkisini tamamen kırmaktadır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23