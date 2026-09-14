Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Nakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında borsa işlemlerine ilişkin yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığı ve bu paylaşımların borsadaki güven ortamını zedeleyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

6 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların, borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

11 HESAP SAHİBİNİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma yalnızca gözaltı talimatı verilen şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Açıklamaya göre, 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da kolluk birimleri tarafından sürdürülüyor.

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hesap sahipleri hakkında da soruşturma kapsamında gerekli adımların atılması bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sosyal medya üzerinden borsa işlemlerine ilişkin yapılan ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu değerlendirilen paylaşımlar kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medya hesapları üzerinden borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen ilk etapta 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışması kolluk marifetiyle devam etmektedir."