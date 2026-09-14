Sinir krizi geçirip kendini yaraladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop'ta geçirdiği sinir krizi esnasında kırılan cam parçalarıyla elinden yaralanan bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinop'taki olay, saat 14.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Tekinoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren E.A., camı kırması sonucu elinden yaralandı.
E.A.’nın yaralandığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.