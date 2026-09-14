Laikçiler böyle sömürülüyor! 30 bini bas, ‘Atatürk!!!’ düğüne gelsin

Sosyal medyada Atatürk’e fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken kişilerin bu ilgiyi ticari faaliyete dönüştürmesi yeniden tartışma konusu oldu.

Atatürk’e benzeyen bir kişinin düğünlere ve özel toplantılara ücret karşılığında katıldığı, bir düğün organizasyonu için 30 bin TL talep edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin yalnızca organizasyonlara katılmadığı, TikTok üzerinden canlı yayınlar açtığı ve yayınlarda takipçilerinden para veya dijital hediye aldığı da aktarıldı.

Atatürk sevgisi üzerinden para kazanılması tepki çekti

Sosyal medyada görüntülere ve iddialara tepki gösteren kullanıcılar, bir kişinin yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği nedeniyle gördüğü ilgiyi maddi kazanca çevirmesini eleştirdi.

Tartışmanın odağında ise insanların Atatürk’e duyduğu sevgi ve özlemin bu tür faaliyetler üzerinden istismar edilip edilmediği yer aldı.

Bazı kullanıcılar, Atatürk’e benzeyen kişilere yoğun ilgi gösterilmesinin ve para gönderilmesinin Atatürkçülük veya Atatürk sevgisiyle açıklanamayacağını belirtti.

“Atatürk’e saygısızlık yapılıyor”

Bir sosyal medya kullanıcısı yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Atatürk’e minnet duyup özlemle anan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki şu olayın bir tarikatta yapılan abuk sabuk şeyh ayağı öpme kafasından bir farkı yok. Allah akıl fikir versin.”

Başka bir kullanıcı ise Atatürk’e duyulan saygının bu şekilde kullanılmasını eleştirerek, “Kendilerini sözde Atatürkçü sanan böyle insanlar bu kafa yapısıyla sadece Atatürk’e saygısızlık yapıyor. Suistimal değil de nedir bu?” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ü sevmek ile sömürmek aynı şey değil”

Tepkiler arasında en dikkat çeken yorumlardan biri de Atatürk sevgisi ile onun hatırası üzerinden ticari kazanç elde edilmesi arasındaki ayrıma yönelik oldu.

Bir kullanıcı, “Atatürk’ü sevmek ile Atatürk’ü sömürmek aynı şey değil” diyerek insanların değer verdikleri isimler üzerinden ortaya çıkan kişilere sorgulamadan ilgi göstermesini eleştirdi.

Sosyal medyada büyüyen tartışma, Atatürk’e fiziksel olarak benzeyen kişilerin bu benzerliği ücretli organizasyonlara ve canlı yayın gelirlerine dönüştürmesinin etik olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.