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3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

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3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

Konya’nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılına iki öğrenciyle başladı. Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan okulda öğrenci sayısının ikiye yükselmesi dikkati çekti.

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Foto - 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

Üç yıldır okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, bu yıl dördüncü sınıfa geçti. İlayda'nın yanı sıra birinci sınıfa başlayan Şerifenur Özdemir de okulda eğitim görmeye başladı.

#2
Foto - 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

İKİ ÖĞRENCİSİNİ DE OTOMOBİLİYLE OKULA TAŞIYOR: Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, iki öğrencisinin eğitiminden sorumlu olurken, çocukları sabahları otomobiliyle evlerinden alarak okula getiriyor, derslerin ardından da evlerine bırakıyor. Bağ, bir yandan İlayda'yı ortaokula hazırlarken aynı sırada Şerifenur'a okuma yazma öğretiyor. İki öğrencinin dersleri, aynı sınıfta farklı seviyelere yönelik çalışmalarla sürdürülüyor.

#3
Foto - 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

İLAYDA'NIN OKULUNDAKİ SESSİZLİK ŞERİFENUR'LA BOZULDU: Üç yıldır okulda tek başına eğitim gören İlayda Kozlu, yeni eğitim öğretim yılında arkadaşına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İlayda Kozlu, okulda artık iki öğrenci oldukları için mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşıyla teneffüslerde oyun oynayacaklarını belirten Kozlu, "Bu yıl arkadaş geldi, çok mutlu oldum. Geçen senelerde tektim, artık iki kişi olduk. İyi ki de geldi. Artık teneffüste oyun oynayacağım arkadaşım oldu. İp atlarız, top oynarız. Eskiden öğretmenimle yapıyordum, artık üçümüz yapacağız." dedi. Şerifenur'a okuma yazma öğrenirken yardımcı olacağını ifade eden Kozlu, evlerinin de birbirine yakın olduğunu dile getirdi. Birinci sınıfa başlayan Şerifenur Özdemir ise okulun açılmasını heyecanla bekledi. Okul çantasını ve kitaplarını alan Şerifenur, ilk gün sınıfına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Foto - 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

MUHTARIN KIZIYLA ÖĞRENCİ SAYISI 2'YE ÇIKTI: Şerifenur'un babası ve Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir, geçmişte mahallede 250-300 öğrencinin bulunduğunu, zamanla öğrenci sayısının azaldığını belirtti. Özdemir, okulun üç yıldır tek öğrenciyle eğitim verdiğini, kızının başlamasıyla öğrenci sayısının ikiye yükseldiğini söyledi. Kızının okula başlayacağı günü bir haftadır heyecanla beklediğini anlatan Özdemir, "Kızım Şerifenur bir haftadır heyecanlı. Sürekli benim yanımda da gezdiğinden dolayı okula çok gelip gidiyor, bakımlar yapıyoruz. 'Baba ne zaman geleceğim, baba ne zaman okula başlayacağım?' diyordu. Bu sene nasip oldu. Allah'ın izniyle burada eğitimine başlayacak, ilkokulu burada bitirecek." ifadelerini kullandı. Okulun kapatılmayarak eğitim vermeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Buradan büyüklerime, Cumhurbaşkanıma, Milli Eğitim Bakanıma, müdürüme çok teşekkür ederim. Okulu kapatmadılar. Çok memnun olduk." dedi. Özdemir, mahallede gelecek yıl okula başlayabilecek 3-4 çocuğun daha bulunduğunu, öğrenci sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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