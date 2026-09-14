3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti

MUHTARIN KIZIYLA ÖĞRENCİ SAYISI 2'YE ÇIKTI: Şerifenur'un babası ve Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir, geçmişte mahallede 250-300 öğrencinin bulunduğunu, zamanla öğrenci sayısının azaldığını belirtti. Özdemir, okulun üç yıldır tek öğrenciyle eğitim verdiğini, kızının başlamasıyla öğrenci sayısının ikiye yükseldiğini söyledi. Kızının okula başlayacağı günü bir haftadır heyecanla beklediğini anlatan Özdemir, "Kızım Şerifenur bir haftadır heyecanlı. Sürekli benim yanımda da gezdiğinden dolayı okula çok gelip gidiyor, bakımlar yapıyoruz. 'Baba ne zaman geleceğim, baba ne zaman okula başlayacağım?' diyordu. Bu sene nasip oldu. Allah'ın izniyle burada eğitimine başlayacak, ilkokulu burada bitirecek." ifadelerini kullandı. Okulun kapatılmayarak eğitim vermeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Buradan büyüklerime, Cumhurbaşkanıma, Milli Eğitim Bakanıma, müdürüme çok teşekkür ederim. Okulu kapatmadılar. Çok memnun olduk." dedi. Özdemir, mahallede gelecek yıl okula başlayabilecek 3-4 çocuğun daha bulunduğunu, öğrenci sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.