Yediiklim Yayınevi’nin fotoğrafıyla Bakan Soylu'yu hedef almışlardı! Muhalif medyanın yalanı elinde patladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, KPSS'deki soru kriziyle anılan Yediiklim Yayınevi'nin tanıtımında yer aldığı iddia edildi. Söz konusu fotoğrafın, Bakan Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu, Yediiklim Yayınevi'nin bu kareyi izinsiz olarak tanıtım afişlerinde kullandığı ortaya çıktı. Muhalif bazı medya kuruluşları ise durumu fırsata çevirerek Bakan Soylu üzerinden algı operasyonu başlattı.

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alındı.

Devlet Denetleme Kurulu, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu. Polis Yediiklim Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koydu.

Sahte afişle Bakan Soylu'yu hedef aldılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bugün yaptığı açıklamada KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Yediiklim Yayınları'nın Bursa şubesindeki tanıtım afişlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullanıldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Kaymakam adaylarıyla çekilen fotoğrafı kullanmışlar

Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu fotoğrafın, Bakan Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu'nun '105.Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra adaylarla çektirdiği fotoğrafı, Yediiklim Yayınevi'nin tanıtım afişlerinde kullandığı belirlendi.

Fotoğrafın İçişleri Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabında 2017 yılında törenden sonra paylaşıldığı görülüyor:

Muhalif medyadan kirli algı oyunu

Muhalif bazı medya kuruluşları ise durumu fırsata çevirerek Bakan Soylu üzerinden algı operasyonu başlattı. "Bakan Soylu Yediiklim Yayınevi'nin tanıtımında yer aldı" şeklinde asılsız haberler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen da söz konusu afiş fotoğrafını "Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi'nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı?" şeklinde paylaşarak algı operasyonunu sürdürdü.