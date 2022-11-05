  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla
Spor

Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana gün yüzü görmeyen Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:15:00 -
Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla

Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.

 

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23