Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla
Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana gün yüzü görmeyen Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.
Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.