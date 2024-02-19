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Yerel Yediği lokum nefes borusuna yapıştı! 3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
Yerel

Yediği lokum nefes borusuna yapıştı! 3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Yeniakit Publisher
2024-02-19 11:58:00 -
Yediği lokum nefes borusuna yapıştı! 3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, nefes borusuna kaçan bir lokum sonrası yaşanan talihsiz olayda 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 günlük mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, nefes borusuna kaçan bir lokum sonrası yaşanan talihsiz olayda 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 günlük mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan Alparslan Erdoğu (3), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emet ilçesinde, 6 Şubat'ta Alparslan Erdoğu'nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet'te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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