Yedek taşeron işçilere kadro yolu açıldı

Oğuzhan Gültekin Ankara Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Hizmet-İş’e bağlı bir taşeron işçisinin 4 Aralık 2017 tarihini kapsamadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılması sonucu, Hizmet-İş Sendikasının açtığı dava sonuçlandı. Açılan davanın kazanılmasının ardından sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeyen yedek işçilere kadro yolu açılmış oldu.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, dava dosyasında yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün görüş yazısının incelemesi sonucu iş sözleşmesi devam eden ve 2017 Aralık ayı, aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden, istirahat izni kullanan, ücretli veya ücretsiz izinde bulunan ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışmamış olan işçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiğini belirtti. Aynı yazıda hizmetin aksamaması için çalıştırılan işçilerden, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yapılan açıklamalar çerçevesinde sağlayanların da geçiş hükümlerinden yararlandırılması gerektiğinin belirtildiği ve davacının başvurusunun da değerlendirmeye alınması gerekirken, reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını bildirdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi bu görüşler doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeyen yedek işçiye de kadro yolu açılmış oldu.