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Eğitim YDT hangi dillerde yapılacaktır?
Eğitim

YDT hangi dillerde yapılacaktır?

YKS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler bir yandan ders çalışırken bir yandan da heyecanla sınav gününü beklemekte. Bilindiği gibi YKS sınavı üç ayrı oturuma ayrılmıştır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT’tir. YDT sınavına girecek öğrenciler sınavın hangi dillerde olacağını merak ediyor. Peki, YDT hangi dillerde yapılacaktır?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:31:00 -
YDT hangi dillerde yapılacaktır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

YDT hangi dillerde yapılacaktır?

YKS sınavının son oturumu olan YDT sınavında, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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