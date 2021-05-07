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Eğitim YDS/1 Cevap Kağıdı | YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Eğitim

YDS/1 Cevap Kağıdı | YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Peki, YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:31:00 -
YDS/1 Cevap Kağıdı | YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

YDS/1 sınavına giren öğrenciler sınav sonuçları için araştırma yapmakta. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, YDS/1 sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. ÖSYM Başkanlığı duyurusundan sonra öğrenciler, sınav sonucunu öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giren adaylar, sınav sonucuna https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDS%2F2021%2F1%2FCevapKagidi adresi üzerinden ulaşabilirler.

 

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