YDS/1 Cevap Kağıdı | YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Peki, YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
YDS/1 sınavına giren öğrenciler sınav sonuçları için araştırma yapmakta. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, YDS/1 sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. ÖSYM Başkanlığı duyurusundan sonra öğrenciler, sınav sonucunu öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
YDS/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giren adaylar, sınav sonucuna https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDS%2F2021%2F1%2FCevapKagidi adresi üzerinden ulaşabilirler.