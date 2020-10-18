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Eğitim YDS sonuçları açıklandı mı ÖSYM sonuç
Eğitim

YDS sonuçları açıklandı mı ÖSYM sonuç

ÖSYM tarafından geçtiğimiz ay sonu gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye devam ediyor. KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve senede 2 defa yapılan YDS sınavı açıklandı mı? ÖSYM YDS sınavı ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:05:00 -
YDS sonuçları açıklandı mı ÖSYM sonuç

Kamuoyunda YDS olarak bilinen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, yabancı dil bilgisi istenen uzmanlık eğitimi, lisans üstü eğitim ile bazı öğretmenlik alımlarında dil seviyesini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. 

YDS sınavı ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. YDS sınavına katılmış adaylar YDS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifreleri yarımıyla ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. YDS sonuçları için tıklayınız.

YDS puanları nasıl hesaplanır?

YDS sınavının yapılmasından sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle YDS puanlaması yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden 2020 YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

ÖSYM duyurdu: YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuçları erken açıklanır mı?

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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