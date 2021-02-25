YDS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? YDS sınavına nasıl başvurulur?

ÖSYM Başkanlığı, tarafından yapılan duyuruda 2021 yılının ilk YDS başvurusunun başladığı duyurusu yapıldı. ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının başvuru tarihi ve başvuru ücreti merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

YDS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

YDS sınavına başvuru yapmak isteyen adayların, 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. YDS başvuru ücreti 145 TL olup başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar için son tarihi 9 Mart olduğu ÖSYM tarafından belirtildi.

YDS sınavına nasıl başvurulur?

YDS sınavına başvuru yapmak isteyen adaylardan, HES kodu bilgisi alınacağından dolayı sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu temin olmaları gerekmektedir.

1-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.

Unutmayın sınav başvurusu için son tarihi 8 Mart.