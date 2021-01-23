YDS puanı yüksek lisans için şart mı? Yüksek lisans yapmak isteyenler, YDS puanının şart olup olmadığını araştırıyor.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır.

YDS'ye kimler girebilir?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?

Yüksek lisans yapmak isteyenler YDS'nin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve YÖKDİL sınavının zorunlu olma durumu üniversiteye göre farklılık gösteriyor. Yüksek lisans için YDS kabul etmeyen üniversiteler şöyle:

9 Eylül Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Hangi üniversitelerin Yüksek Lisans için YDS şartı aramadığını kontrol etmenizde yarar var. İfade ettiğimiz gibi her üniversitenin yüksek lisans başvuru şartları farklılık gösteriyor. Bu sebeple başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin web sitesine göz atabilirsiniz.

Ayrıca tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES'e girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES şartı aranmamaktadır.