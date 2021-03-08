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Eğitim YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?
Eğitim

YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?

2021 YDS sınavına girecek olan adaylar, söz konusu sınavın başvuru tarihlerini araştırıyor. Yüksek lisans eğitimi için YDS puanına ihtiyaç duyan adaylar, 2021-YDS için son başvuru gününü merak ediyor. Peki, YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 01:20:00 -
YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan ve 25 Şubat 2021 tarihinden beri başvuruları devam eden 2021 YDS/1 sınavı için bazı detaylar merak ediliyor. Lisansüstü eğitimde geçerli olacak yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar, 2021-YDS başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

ÖSYM, 2021 YDS başvuru kılavuzunu ve başvuru ücretlerini adaylarını erişimine sundu. ÖSYM’nin yayımladığı 2021 sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan tarihinde yapılacak. Peki, YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?

YDS başvuruları bitti mi? YDS geç başvuru tarihi ne zaman?

18 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları 25 Şubat tarihinde alınmaya başladı.

2021-YDS/1 sınavına girecek olan adaylar, başvurularını 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Söz konusu 2021-YDS/1 sınavı için geç başvuru günü ise 16 Mart 2021 tarihi olarak belirlendi.

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