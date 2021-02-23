Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her sene olduğu gibi bu senede YDS başvurularını almaya başlayacak. YDS sınavına girecek vatandaşlar, YDS başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını merak ediyor.

YDS sınavına girecek adaylar, başvurularını gerçekleştirmek için detayları araştırıyor. YDS sınavı, 18 Nisan 2021 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek.

YDS başvuruları başladı mı? YDS başvuruları ne zaman bitecek?

18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS sınavına girecek adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan YDS sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

YDS başvuru işlemleri, 25 Şubat ve 8 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başlayacak. Bu tarihler arasında başvurularını yapamayan adaylar için ek başvurular, 16.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.