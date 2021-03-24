Yazlık sebze ve meyve alınacak
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, ayrıntılarını ilanla duyurduğu şekilde açık ihale usulü ile yazlık sebze ve meyve alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihale Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara adresinde 20.04.2021 günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
İhaleyi kazanan 4 kısım ve 17 kalem yazlık sebze ve meyveleri belirtilen zaman diliminde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığı depoları Beytepe-Çankaya-Ankara adresine yapacak.
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