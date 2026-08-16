Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KANSERİ TEDAVİ ETTİĞİNİ EDİYORDU

Dün akşamki maç sonrası küçük çocuğun formasının çıkarılması ile ilgili görüntülerin viral olmasının ardından Şenel Akdemir'in kim olduğuna ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Sosyal medyada 'alternatif tıp tedavisi' altında umut tacirliği yapan ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yöntemleri hastalara 'tedavi' adı altında satan Akdemir'in, 175 bine yakın takipçili sosyal medya hesabı şikâyetlerin ardından askıya alındı. Şenel, yaptığı paylaşımlarda 'tuz' ve 'ışık tedavisi' ile kanserli hastaları iyileştirdiğini iddia ediyordu.