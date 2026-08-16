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Gündem Savaş pilotları kaybolmuştu! Katar’ın açıklaması İran’ı küplere bindirdi
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Savaş pilotları kaybolmuştu! Katar’ın açıklaması İran’ı küplere bindirdi

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Savaş pilotları kaybolmuştu! Katar’ın açıklaması İran’ı küplere bindirdi

İran’ın düşen savaş uçağındaki üç pilotun Katar tarafından rehin alındığı ileri sürülmüş, Doha makamları bu iddiayı yalanlamıştı. İran, Katar’ın açıklamasından tatmin olmadı.

İRAN Genelkurmay Başkanlığı, Katar'ın 3 İranlı pilotun esir alındığı yönündeki açıklamaları yalanlamasına tepki gösterdi. Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Doha yönetimini iddiaları inkar etmek yerine İranlı bir araştırma heyetinin ülkeye girişine ve sahada inceleme yapmasına izin vermeye çağırdı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, mart ayında düşen savaş uçaklarındaki 3 pilotun esir alındığına yönelik açıklamalarını reddeden Katar yönetimine yanıt verdi. Bakırzade, Katar hükümetinin konuyu yalanlamak ve süreci kısıtlamak yerine, İran Hava Kuvvetleri uzmanlarından oluşan bir heyetin sahada inceleme yapması için ülkeye girişine müsaade etmesi gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin iddiaları reddetmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakırzade, İranlı uzmanlardan oluşan ekibin aylardır Katar'a girmek ve saha araştırması yapmak için beklediğini aktardı. Katarlı yetkililerin 'sürekli engelleme ve zaman kazanmaya yönelik oyalama' politikaları yürüttüğünü savunan Bakırzade, bu kısıtlamalar nedeniyle İranlı pilotların ülkelerine dönüşü için gerekli sürecin bir türlü işletilemediğini kaydetti.

 

'ESİR PİLOT' TARTIŞMASI

İki ülke arasındaki tartışma, İran'ın mart ayında Katar'daki ABD üslerine yönelik operasyon sırasında düşen Su-24 tipi savaş uçaklarından sağ kurtulan 3 pilotun Katar güçlerince esir alındığını iddia etmesiyle başlamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise sanal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve arama kurtarma çalışmalarında yalnızca bir pilotun cansız bedenine ulaşılarak İran'a teslim edildiğini duyurmuştu.

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