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Gündem Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti
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Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti

Ayşe Arman, Kahramanmaraş’ta askerlerin çalışmadığı yalanına çanak tuttu, 2023 depremlerini 1999 depremiyle kıyasladı. Arman, ’99 depreminde askerin yarım günde çadırları hazırladığını ve kurdukları sobalarla ısındıklarını söyledi. Kayıtlara göre ’99 depreminden sonraki geceler hava sıcaklığı 24 ila 28 derece arasında değişti. Arman’ın ahlaksız yalanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 13:54:00 - 2023-02-14 13:58:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşayan Türkiye, 31 bin vatandaşını kaybetti. On binlerce vatandaşımız da yaralandı. Ülke genelinde halen vatandaşlarımızın acısı tazeyken, yalan haberlerle ülkesini kötülemeye çalışan provokatörler hız kesmeden dezenformasyona devam ediyor.

Son olarak, ahlaksız haber, yazı ve fotoğraflarıyla tanınan ve yıllarca Aydın Doğan’ın gazetesinde zehir saçan, İslam karşıtı oluşumların sözcülüğünü yapan Ayşe Arman, milletin aklıyla alay edercesine bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Arman, Kahramanmaraş’ta askerlerin çalışmadığı yalanına çanak tuttu, 2023 depremlerini 1999 depremiyle kıyasladı. Arman, ’99 depreminde askerin yarım günde çadırları hazırladığını ve kurdukları sobalarla ısındıklarını söyledi.

Arman’ın ortaya attığı soba iddiası kafaları karıştırdı. ’99 depremi Ağustos ayında oldu!.. Kayıtlara göre depremden sonraki geceler hava sıcaklığı 24 ila 28 derece arasında değişti. Arman, 24 derece sıcakta soba kurulduğunu ileri sürdü. Bu ahlaksızlık, hem Kahramanmaraş merkezli depremlerde soğuktan etkilenen vatandaşların acısından nemalanmak, hem de ’99 depreminde yaşananları çarpıtmak açısından da büyük tepki çekti.

Arman’ın ahlaksız yalanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ayşe Arman’ın yalanı da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Bu dakikadan sonra yalanlar ile insanları kötülemek yerine bu acıyı azaltabilmek için ne yapabiliriz, yaraları tedavi edebilmek için ne yapabilirizin peşinde koşmamız lazım. 

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