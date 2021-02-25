Yazın okul olur mu? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim dönemi bir kez daha başladı. 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitime yönelik adımlar atılacak. Milyonlarca kişi yaz aylarında okulların yüz yüze eğitim yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim yazın olur mu?

Yazın okullar açılacak mı? Yazın yüz yüze eğitim olur mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’de yüz yüze eğitim süreciyle ilgili konuştu. Yaz aylarında yüz yüze eğitim olup olmayacağına yönelik soruya Bakan Selçuk, “Her türlü eğitim platformumuz açık olacak. EBA dünya birincisi. Bunu ben değil Google verileri söylüyor. Bu yüz yüze eğitim kadar iyi demek değil. Daha iyi olması için de risk değerlendirmesi yaparak sınıfları açmaya çalışıyoruz. Okullarını en fazla kapatan ülkeler arasında Türkiye listede yer alıyor. Riski gördüğümüz an kapatırız. Risk değerlendirmesi böyle dediği için kapatıyoruz. Riske minimum girerek kararlar alıyoruz. Eğitimi hallederiz bir şekilde. Bizim halledemediğimiz yer bu işin psikolojisi” cevabını verdi.