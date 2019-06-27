Yazın gözdesi karpuzun, bir de diyetini deneyin!

Karpuz şekerli olduğu için, belki de diyetine olumlu gözle bakmıyosunuz. Fakat karpuz çok fazla su barındırdığı ve lifli yapısı sayesinde bir haftalık diyette, gözle görülür kilo kayıplarına sebep olabilir.

Karpuz diyeti nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir?7

- Bir öğününüzü sadece karpuzla geçirmelisiniz. Hangi öğün olduğunu kendinize göre belirleyebilirsiniz.

- Karpuzun suyunu sıkıp kesinlikle içmeyin. Lifli yapısından yararlanmak ve midenizin aktive olması için ısırarak yemelisiniz. Keza karpuz yararlıyken, suyunu sıkıp içtiğinizde zararlıdır. Çünkü normalde tüketemediğiniz karpuzu, su haliyle çokça içebilirsiniz. Bu da size şeker olarak geri dönecektir.

- Sadece 3 öğün beslenin.

- Yeteri kadar şeker alacağınız için ekstra tüketimi durdurmalısınız.

- Sabahları, vücudunuzun ihtiyaçlarına göre, herhangi bir bitki çayı için. Aç karnınıza içip, 15 dakika bekleyerek kahvaltınızı etmelisiniz.

- Karpuz salatasını bir öğününüz yerine koyabilirsiniz.

Ceviz, badem gibi besinlerle doğal yağları vücudunuza alabilirsiniz.

Ekmek ya da yanında tükettiğiniz galeta gibi ürünlerle karbonhidrat ihtiyacınızı giderirsiniz.

Karpuzun sindirim sistemini temizlemesi ve ödem atması gibi özellikleriyle de bir hafta içerisinde oldukça hızlı bir şekilde, ideal kilonuza erişebileceksiniz.