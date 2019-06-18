Karpuz yararlıyken, karpuz suyu neden zararlı? | Meyve suları içilmeli mi?

Yaz aylarında insanın içini serinletmek için bir çok alternatife sarıldığını biliyoruz. Özellikle kokteyller, meyveler ve meyve sularına. Peki bu saydıklarım arasından hangisi en iyi seçenek? Tabii ki meyveler.

Karpuz neden yararlı?

Karpuz içerisinde potasyum, kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve C vitamini barındırır. Lifli yapısından dolayı da sindirim sistemi başta olmak üzere, insan vücudunu rahatlatır. Çokça mineral içeren karpuz kalp sağlığı, saç sağlığını koruma gibi bir çok özelliği mevcuttur. Vücuttan ödemi de attığı için çok tercih edilir. Bu kadar yararlı olan bir meyvenin, mevsimi geldiğinde, evlerden eksik edilmemesi gerekir.

Karpuz suyu neden zararlı?

Yararı oldukça fazla olan bu meyvenin suyu, nasıl olurda zararlı olur?

Doğal haliyle meyveler çok yararlı fakat meyve suları zararlıdır.

Karpuzun yarısını yemeniz gerektiğinde zorlanıp, doyma hissinin üzerinize çöktüğünü hissedersiniz. Belki zor olabilir ama orta boy karpuzun yarısı yenebilir. Fakat aynı miktardaki karpuzun suyunu, hiç rahatsız olmadan içersiniz. İçimi kolay ve sizi doyuracak bir life sahip olmadığı için. Dolyısıyla normalde sizin yiyemeyeceğiniz bir karpuzu yemiş olmanız demek oluyor. Bu da size bolca şeker olarak geri döner.

Yani karpuz, içerdiği lif ve suyuyla birlikte yapması gerekn işlevi çok güzel yerine getiriyor. Fakat karpuz suyu, ne kadar cazip gelsede, bolca şeker içerir. Vücuda bir kerede bu denli fazla şekerin girmesi hiç yararlı değildir.