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Yazın estetik ameliyatı olacaklara önemli uyarı

Estetik ameliyatların herhangi bir mevsimi olmadığını belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Dr.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
Yazın estetik ameliyatı olacaklara önemli uyarı

Estetik ameliyatların herhangi bir mevsimi olmadığını belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Melike Güngör, düşünülenin aksine yazın estetik ameliyat sayısının arttığını ancak alınacak bazı tedbirler gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.


Estetik operasyonların güneşin kendini gösterdiği yaz aylarında olmasının herhangi bir sakıncası olmadığını belirten Özel Egesante Tıp Merkezi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Melike Güngör, alınacak birkaç tedbirle beraber hastanın kendisini hazır hissetmesi ve sağlık durumunun el vermesinin yeterli olduğunu söyledi.


Yaz aylarında yapılan estetikte alınması gereken tedbirlere dikkat çeken Dr. Güngör, “Yaz ile ilgili en önemli faktör güneştir. Birçok ameliyat izleri eğer erken dönemde güneşe maruz kalırsa, koyu renkli leke olarak ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için hastaların mutlaka güneşten korunması gerekir. Burada meme ve karın bölgesi estetiğinde izler zaten bikini bölgesi içerisinde kaldığı için hastaların herhangi bir ekstra özen göstermesi gerektirmez. Ancak yüz ameliyatlarında, güneş gören bölgelerdeki ameliyatlarda direk güneşe maruz kalmamak, güneş koruyucu krem kullanmak gibi basit birkaç tedbirle estetik ameliyatları gerçekleştirmek mümkündür. Terlersem enfeksiyon kapar mıyım, pansumanlar beni rahatsız eder mi gibi hastaların endişeleri oluyor ama eğer pansumanlara dikkat eder, ilaçları doktorun önerdiği şekilde kullanırsak yara iyileşme sürecinde de herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Bunun için yurtdışından pek çok hastamız gelip bize ameliyat oluyor. Sorunsuz, güvenli bir biçimde memleketlerine dönebiliyorlar” diye konuştu.



Yazın en çok yapılan estetik ameliyatları


Yazın en çok yaptıkları estetik ameliyatların liposuction (yağ aldırma) ve meme estetiği olduğunu ifade eden Dr. Güngör, “Liposuctionda iyileşme süresi yapılan bölge sayısına göre değişmektedir. Küçük bir bölgeye yapıldıysa iyileşme oldukça hızlıdır ama bazen oldukça geniş bölgelere liposuction yapabiliyoruz. Böyle durumda 3-4 gün kadar ev istirahati gerekebiliyor, 3-4 haftada bir korse kullanımı vardır. Hastalarımız yaz aylarında korse kullanımından da biraz çekinebiliyor ama artık mevcut korselerimiz oldukça ince kumaştan, kıyafetlerin altında belli olmayan yapıdadır. O yüzden 3-4 haftalık korse kullanımını göze alarak ameliyatlarını yaptırabilirler” dedi.



Denize girme süreleri


Estetik ameliyatlarda denize girme süresinin ameliyatın yapıldığı bölgeye göre değiştiğini belirten Dr. Melike Güngör, meme ve karın estetiği ameliyatlarında 3-4 hafta, yüzle ilgili işlemlerde de yaklaşık 2 hafta denize girilmemesi gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
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