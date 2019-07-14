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Yazın en sağlıklı tatlısı evde dondurma

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma tüketimi konusunda uyaran Diyetisyen Öznur Selek, paketli ürünler yerine evde süt, meyve, bal ve yulaf ile daha sağlıklı dondurma yapılabileceğini belirtti.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:57
Yazın en sağlıklı tatlısı evde dondurma

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma tüketimi konusunda uyaran Diyetisyen Öznur Selek, paketli ürünler yerine evde süt, meyve, bal ve yulaf ile daha sağlıklı dondurma yapılabileceğini belirtti.


Hava sıcaklıklarının 30 dereceleri aştığı bugünlerde vatandaşlar serinlemek için en çok dondurmaları tercih ediyor. 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen dondurmalar konusunda uzmanlar, sanıldığı kadar masum olmadığı yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle paketli ürünlerin tüketimi zararlı olabilecek seviyeye ulaşırken, gerçek salep ve sütten yapılan dondurmalar tavsiye ediliyor. Şerbetli tatlılarla kıyaslandığında dondurma, süt içeriği ve kalorisinden dolayı daha masum dursa da paketli dondurmalardaki ekstra şekerlemeler, kremalar ve koruyucu maddeler en az baklava tüketimindeki kadar dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. En sağlıklı dondurmanın ise evde yapılanlar olduğu belirtilirken, Eskişehir’de diyetisyenlik yapan Öznur Selek merak edenler için oldukça kolay olan bir tarif verdi.


Paketli dondurmaların içerisine katılan katkı maddeleri nedeniyle baklava gibi şerbetli tatlılarla yarıştığını ifade eden Selek, “Sıcakların artmasıyla birlikte gözümüz soğuk yiyecek ve içeceklerde. Dolayısıyla aklımıza ilk olarak dondurma geliyor. Aslında masum gözüküyor. Ancak şu an paketli dondurmaların içerisine katılan ekstra şekerlemeler, kremalar, yağlar ve soslar maalesef şeker içeriği olarak şerbetli tatlılarla yarışıyor. Dolayısıyla paketli dondurmaların da tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda bu tüketime daha çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir dilim baklavanın şeker ve karbonhidrat miktarı dondurmaya göre daha yüksek. Ayrıca dondurma içerisindeki sütten dolayı kalsiyum, potasyum ve fosfor içeriği yüksek bir besin. Dolayısıyla tabii ki dondurmayı önereceğiz. Ama eğer gerçek şeker, salep ve sütten yapıldığına inanıyorsak. Burada herkese tavsiyem yine gerçek sütten ve salepten yapıldığına inandığınız dondurmaları her gün olmamak koşuluyla iki top şeklinde tüketmek olacaktır” şeklinde konuştu.



“Çocuklarda daha da önemli bir risk konusu”


Hamile kadınlarda ve çocuklarda dondurma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Selek, “Mutlaka her birey dondurma tüketimine dikkat etmeli. Ancak çocuklarda daha da önemli bir risk konusu. Dolayısıyla çocuklara mutlaka gerçek süt ve salepten yapılan dondurmaları belli bir miktarlarda tükettirmenizi öneriyoruz. Ayrıca gebelik diyabeti olan hamile annelerimizde mutlaka hem doktor hem diyetisyen kontrolünde dondurmalarını tüketebilirler” ifadelerini kullandı.



“Evde kendimiz dondurma yapabiliriz”


Evde yapılacak olan dondurmanın daha sağlıklı olduğunu ve çok kolay bir yöntemle yapılabildiğini söyleyen Selek, “Çok zor değil. Donmuş meyve, süt ve yoğurt kullanarak evde çok rahat bir şekilde kendi dondurmamızı yapabiliriz. Muzları dilimleyip dondurucuda beklettikten sonra donmuş muzu, sütü, istiyorsanız yulafı ve kakaoyu karıştırarak dondurma kalıplarına koyarak bu şekilde tüketebilirsiniz. Eğer tatlı seviyorsanız da içerisine bal ve pekmez karıştırıp aynı şekilde o tadı yakalayabilirsiniz. Eğer dışarıda tüketmemiz gerekiyorsa mutlaka küçük boylarda ekstra sos, şeker ya da krema içermeyen dondurmalar tercih edilirse sağlık açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.



“Sütlü dondurma tercih edilmesini öneriyorum”


Son olarak kalorisi düşük diye buzlu dondurma tercih edilebildiğini fakat sütlü dondurmalardan daha zararlı olduğunu açıklayan Selek, şunları söyledi:


“Sütlü dondurmaları da tabii ki öneriyoruz. Ancak kalorisi düşük diye bazı insanlar buzlu dondurmaya yöneliyorlar. Buzlu dondurmalardaki şeker miktarı, renklendiriciler, tatlandırıcılar ve koruyucular aslında sütlü dondurmalara göre bir nebze daha riskli diyebiliriz. Dolayısıyla çocuklar için ve genel olarak mutlaka sütlü dondurma tercih edilmesini öneriyorum.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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