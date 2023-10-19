Yazılımda nitelikle personele ihtiyaç var

Türkiye’nin, dijitalleşme liginde ilk 10 ülke arasına girmesi hedefiyle kurulduklarını belirten Sosyal Teknoloji Enstitüsü (STE) Sözcüsü ve Lideri Murat Kader, teknoloji okur yazarlığının ulusal çapta yaygınlaşması için harekete geçti. Kader, Van Teknokent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yazılım Van projesi kapsamında 40 yazılımcı adayı ve 15 akademisyenle bir araya geldi.

Sektörel domino etkisi

Kader, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin teknolojik kalkınma açısından stratejik önemine dikkat çekerek, özellikle Van gibi sınır hattında bulunan illerin, nitelikli yazılımcı yetiştirme ve teknoloji üssü olma açısından oldukça güçlü potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Kader, yazılım dünyasının, ekonomide zincirleme etki oluşturma gücünden kaynaklı oldukça stratejik bir konumda olduğunu belirtti ve “Sadece son 10 yılda internet, mobil telefonlar ve artan kurumsal bilişim teknolojileri yatırımlarının etkisiyle oyun, dijital dönüşüm ve mobil uygulamalar gibi birçok dijital sektörün doğuşuna sebep oldu. Bu sektörlerin toplam büyüklüğü, yazılım sektörünün 5 katına yaklaştı ve büyüme hızı yazılım sektörünün en az üç katı seviyesinde." dedi.

Yazılımcı ihtiyacı artıyor

Kader, "Teknoloji şirketlerinin yazılımcı ihtiyacı sürekli artıyor, ancak aynı hızda yazılımcı yetişmiyor ve arz talep dengesizliği oluşuyor. İşte tam bu nedenlerle harekete geçtik. Yazılımcı yetiştiren organizasyonlara katkılar sunmaya, yazılımcı adaylarına deneyimlerimizi anlatmaya başladık ve yolculuğumuza Türkiye’nin en doğusundaki Van şehrini ziyaret ederek başladık.” yorumunu yaptı.Üniversite ve teknokent ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirten Kader, yazılım odaklı bir zirve düzenleyeceklerini, bu zirveyle yurt içinden ve yurt dışından yazılım dünyasına ilgi duyan on binlerce üniversite öğrencisiyle, teknokentleri, teknoloji şirketlerinin liderlerini bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi.