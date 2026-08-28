Suriyeli zehir taciri ‘yuh artık’ dedirtti! Protez bacakta 830 gram zehir
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Narkotik Polisi'nin sabah saatlerinde, bir ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurduğu araçta yakalanan Suriye uyruklu H.A.'nın protez bacağından paketler halinde 830 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan zehir tacirinin akılalmaz zulası polis kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.
Ekipler, aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı.
H.A.’nın yapılan üst aramasında, protez bacağının içerisinde gizlenmiş halde paketlerde 830 gram metamfetamin ele geçirildi. O anlar polis kamerasına yansıdı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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