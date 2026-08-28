  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK’nın fesih kararı sonrası gözler PJAK’a çevrildi! Silah bırakacak mı? Yanıt geldi Yahudiler, yapay zekayı manipüle etmek için sahte düşünce kuruluşu kurdu! ABD askerinden dikkat çeken itiraf! 'Usame bin Ladin hedefine ulaştı' Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki Suriye’den gelen ezber bozucu haber! Türkiye tarihe yön veriyor Rusya'dan İngiltere'ye açık gözdağı: İngiliz askeri üsleri hedef alınabilir! İsrail basını “Türkiye'nin büyük zaferi” diyerek duyurdu! Tel Aviv'in Suriye hesabına ağır darbe Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı! Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor Rusya'da kanlı suikast!
Gündem Suriyeli zehir taciri ‘yuh artık’ dedirtti! Protez bacakta 830 gram zehir
Gündem

Suriyeli zehir taciri ‘yuh artık’ dedirtti! Protez bacakta 830 gram zehir

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Narkotik Polisi'nin sabah saatlerinde, bir ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurduğu araçta yakalanan Suriye uyruklu H.A.'nın protez bacağından paketler halinde 830 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan zehir tacirinin akılalmaz zulası polis kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekipler, aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı.

 

 

H.A.’nın yapılan üst aramasında, protez bacağının içerisinde gizlenmiş halde paketlerde 830 gram metamfetamin ele geçirildi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Bakan Gürlek’ten Süleymancılar ve Kuytulcular açıklaması: Kesinlikle dini gruba değil suç örgütlerine operasyon yaptık
Bakan Gürlek’ten Süleymancılar ve Kuytulcular açıklaması: Kesinlikle dini gruba değil suç örgütlerine operasyon yaptık

Gündem

Bakan Gürlek’ten Süleymancılar ve Kuytulcular açıklaması: Kesinlikle dini gruba değil suç örgütlerine operasyon yaptık

Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi
Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi

Yerel

Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23