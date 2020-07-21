Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Mimarlık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı.

Yazılım Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlar

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanları görüntülenebiliyor.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

YÖK atlas Yazılım Mühendisliği taban puanları için tıklayın

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ