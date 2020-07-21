Yazılım Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlar
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2020 ve Yazılım Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2020 merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları araştırılmakta. İşte Yazılım Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlar
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Mimarlık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı.
Yazılım Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlar
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanları görüntülenebiliyor.
YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.
YÖK atlas Yazılım Mühendisliği taban puanları için tıklayın
2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ