Yazıklar olsun sizin gibi solculara! Türkiye'yi yasa boğan deprem hakkında Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler
CHP'nin fonladığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen deprem felaketi üzerinden dindar kesimi hedef aldı. Yanardağ, canlı yayında akıllara zarar ifadeler kullanırken, düşmanlıktan gözlerinin ne kadar kör hale geldiğini ortaya koydu.
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CHP yandaşları Türkiye'yi yasa boğan tarihimizin en büyük yıkımlı depremlerinden Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketi hem siyaset malzemesi yaptı hem İslam dinini, elim olay üzerinden hedef aldı.
Akıllara zarar ifadeler kullanan Yanardağ, Kahramanmaraş'ı ve depremden etkilenen şehirleri işaret ederek, "Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir." dedi.
Yanardağ ardından, "Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" şeklinde ahlak dışı ifadeler kullandı.