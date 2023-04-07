Yazıklar olsun sana! Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı olabilmek adına ülkenin temellerine dinamit koyduğunu belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Durum şu: Kılıçdaroğlu, PKK/HDP'ye Güneydoğunun tapusunu vermeye hazır. Ana muhalefet partisinin bu duruma düşmesi Türkiye için bir felaket. Tabii burada asıl mesele Kılıçdaroğlu'nun kişisel ihtiraslarından öte CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye'yi bölecek Amerikan planlarına sonuna kadar yatmış olmaları" ifadelerini kullandı.

Tayiz, şunları kaydetti:

"HDP'nin önde gelen isimlerinden Sırrı Sakık, kendileriyle temas kuran muhalefet partisi ve adaylarının kapalı kapılar ardında başka, kamuoyu önünde başka konuştuklarını açıkladı.

Sakık, 2018 seçimlerindeki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin önce Selahattin Demirtaş'la görüştüğünü, arkasından Diyarbakır'a giderek Başak Demirtaş'ı ziyaret ettiğini; İnce'nin HDP'yle yaptığı pazarlıklarda da "anadilde eğitimden", "cezaevlerindeki KCK'lıların serbest bırakılması"na kadar bir dizi sözler verdiğini söyledi.

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Sırrı Sakık, sözü Kemal Kılıçdaroğlu'na getirerek şu ifşalarda bulundu: "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. Biz, önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere. Herkese özgürlük. Ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini... Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP."

Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendilerine kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu önünde deklare ederek gizli pazarlıkların bağlayıcı hale gelmesini talep ediyor.

Sakık'ın açıklamalarından anlaşıldığı üzere Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerin başında yeni bir anayasa geliyor. PKK/HDP'nin "yeni anayasa"dan beklentisi Irak ve Suriye'de olduğu gibi bir "özerk statü"dür. Öcalan başta olmak üzere tüm KCK tutuklularına "genel af", KHK'lılara devlete dönüş ve PKK belediyeciliğine yeşil ışık da Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler arasında.

Kılıçdaroğlu hesap uzmanlığıyla övünüyor ama anlaşılan pek de hesap kitap bilmiyor. Baksanıza, gizli pazarlıklarda Güneydoğu'nun tapusunu bile neredeyse PKK/HDP'nin üzerine yapacak. Meral Hanım'ın bu pazarlıklardan haberi yok mu? Yoksa seçim sonrası mı Kılıçdaroğlu'na karşı bunları kullanmayı düşünüyor?

Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olabilmek adına ülkenin temellerine dinamit koyuyor, farkında değil. Durum şu: Kılıçdaroğlu, PKK/HDP'ye Güneydoğunun tapusunu vermeye hazır. Ana muhalefet partisinin bu duruma düşmesi Türkiye için bir felaket. Tabii burada asıl mesele Kılıçdaroğlu'nun kişisel ihtiraslarından öte CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye'yi bölecek Amerikan planlarına sonuna kadar yatmış olmaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta ABD'ye bir ders verelim" sözleri de burada anlamını buluyor. 14 Mayıs seçimleri açık ki, Amerikan mandacılarıyla bağımsız Türkiye'den yana olanlar arasında bir referandum niteliği kazanmıştır. Millet, yüzyıl önce olduğu gibi bu kez de seçim sandığında mandacıları başarısızlığa uğratacaktır."