Yazıklar olsun! 'Oğuzhan Asiltürk Ölse de kurtulsak' diyen bir grup var

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Asiltürk çifti Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alındı. Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ zihniyetli kişiler yapıyor

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Asiltürk'ün hastaneye kaldırılması konusu ele alındı. Ali İhsan Karahasanoğlu ve Murat Alan, Asiltürk'e Allah'tan şifa dileklerini iletirken, FETÖ zihniyetli bazı sosyal medya kullanıcılarının Asiltürk için 'Ölse de kurtulsak' şeklinde yorumlar yaptığını söyledi.