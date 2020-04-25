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Aktüel

Yazıhan’da Ramazan gıda yardımı yapılıyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı yapıyor.

2020-04-25 15:22:36 -
Yazıhan’da Ramazan gıda yardımı yapılıyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı yapıyor.


Yazıhan Belediye Başkan Nevzat Öztürk, Ramazan ayı nedeniyle yaptıkları yardımlarla ilgili verdiği bilgide, “ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımlarımız sürüyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz ekiplerimiz Yazıhan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor” ifadelerini kullandı.


Yazıhan Belediyesi olarak yaklaşık bir aydır maske, kolonya ve dezenfektan malzemelerinin ardından gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyleyen Başkan Öztürk, “ Ramazan Ayı’nın ilk gününde de ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi kişilere hazırladığımız gıda kolilerini teslim ediyor. Ayrıca yardım kolisinin içerisine maske de koyarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi


Başkan Öztürk, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki vatandaşlara gıda yardımında bulunacak olan ekiplerin ihtiyaç sahiplerinin 7-24 saat belediyenin telefonunu arayabileceklerini kaydetti.

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