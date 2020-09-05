Yazıhan’da Ansur Göletiyle 18 bin dekar arazi suyla buluşacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Peker, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ile birlikte Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Çalık, ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yazıhan Erecek grup yolu asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Çalık daha sonra Yazıhan'da inşa edilecek Ansur Göleti'ni yerinde inceledi. Çalık, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Malatya’nın dört bir yanını suyla buluşturmaya, suya kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Malatya’da birçok barajın yapıldığını anımsatan ve Yazıhan ilçesi için Ansur Göletinin önemine dikkat çeken Öznur Çalık, “Yazıhan Ansur Göleti’nin temelden yüksekliği 71 metre ve su biriktirme hacmi 9,1 milyon metreküp olacak. Gölet, 18 bin 810 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. İkmal işi 2020 yılı yatırım programında 1 milyon 500 bin TL keşifle mevcuttur.” dedi.

Epreme Göletiyle 8 bin dekar sulanacak

Çalık, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından planlama çalışmaları yapılan Epreme Göleti ile ilgili de şunları söyledi: “DSİ tarafından Epreme Göletimizin planlama çalışmalarına geçen yıl başlanmıştı. 8 bin 80 dekar alanın sulanmasına hizmet edecek göletin planlama çalışmalarında fiziki olarak yüzde 50 gerçekleşme sağlanmıştır. Harita, Sismik Tehlike Analiz, Tarımsal Ekonomi, Hidroloji ve Toprak Drenaj Raporları onaylanmıştır. Jeoteknik çalışmalarının tamamlanmasına müteakip planlama raporu hazırlanacaktır.”

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalarla alakalı istişarelerde bulundu. Çalık ardından Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

“Bizim zenginliğimiz kayısı”

Milletvekili Öznur Çalık, Yazıhan ilçesindeki temasları kapsamında Erecek mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erecek mahallesinde kayısı ile uğraşan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çalık, patik yaptı. Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilk kez kuru kayısı alacağını anımsatarak, “Her derde deva altın kayısımızı meşakkatli çalışmalardan sonra sofralarımıza ulaştıran değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizim zenginliğimiz kayısı. Kayısı, Malatya’mızın ekonomisinin ve ihracatının omurgasını oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alacak. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz” diye konuştu.