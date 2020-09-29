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Siyaset Yazarımız Dilipak savunmasını yaptı
Siyaset

Yazarımız Dilipak savunmasını yaptı

İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “suç duyurusu kampanyası”na uyan sol-faşist Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan yazarımız Abdurrahman Dilipak, savcılığa yazılı savunma verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:42:00 - 2020-09-29 09:42:55
Yazarımız Dilipak savunmasını yaptı

 Haber Merkezi 

İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle sol-faşist Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan yazarımız Abdurrahman Dilipak, savcılığa yazılı savunma verdi. İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “suç duyurusu kampanyası”na uyan HKP’nin girişimi ilk neticesini verdi. Duayen yazarımız Dilipak, HKP’nin suç duyurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı savunmasını verdi. “AK Parti içindeki AKP’liler” yazısı sebebi ile suçlanan Abdurrahman Dilipak, 1 Ekim Perşembe günü ise AK Parti 81 il Kadın Kolları Başkanları ve KADEM yöneticilerinin suç duyuruları sebebi ile savunma verecek.

Yeni Akit Gazetesi

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