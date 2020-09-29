Yazarımız Dilipak savunmasını yaptı
İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “suç duyurusu kampanyası”na uyan sol-faşist Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan yazarımız Abdurrahman Dilipak, savcılığa yazılı savunma verdi.
Haber Merkezi
İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle sol-faşist Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan yazarımız Abdurrahman Dilipak, savcılığa yazılı savunma verdi. İstanbul Sözleşmesi konusunda eleştirel yazısı sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “suç duyurusu kampanyası”na uyan HKP’nin girişimi ilk neticesini verdi. Duayen yazarımız Dilipak, HKP’nin suç duyurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı savunmasını verdi. “AK Parti içindeki AKP’liler” yazısı sebebi ile suçlanan Abdurrahman Dilipak, 1 Ekim Perşembe günü ise AK Parti 81 il Kadın Kolları Başkanları ve KADEM yöneticilerinin suç duyuruları sebebi ile savunma verecek.