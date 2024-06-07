Yazarımız Abdurrahim Karakoç’u rahmetle yad ediyoruz! Akit'ten başka kimse beni taşıyamaz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Gazetemiz Akit’in merhum yazarı, şair ve mütefekkir Abdurrahim Karakoç, ebediyete intikalinin 12’nci sene-i devriyesinde dualarla yad ediliyor. “Lambada titreyen alevi üşüten” bir gönüle ve “Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacak” kadar büyük bir dava şuuruna sahip olan Karakoç, 7 Haziran 2012’de sonsuzluk alemine göç etmişti.

Zorbalara karşı kalemini silah yaptı

Kahramanmaraşlı Ümmet Baba’nın ikinci çocuğu olarak 7 Nisan 1932’de dünyaya gelen Karakoç’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, son temsilcilerinden olduğu Halk Edebiyatı’ndaki ustalığının yanı sıra mütefekkir kimliğiydi. Gençlik yıllarında yaşadığı aşkını sembolleştirerek anlattığı ‘Mihriban’ şiiriyle geniş halk kesimlerince tanınan Abdürrahim Karakoç, milliyetçi-muhafazakâr kesimin ideologlarından biri olarak dikkat çekti. Akit’te yayınlanan yazılarında başta CHP’nin tek parti dönemi zorbalıkları, 28 Şubat zulmü ve darbeler başta olmak üzere pek çok konuda yaşanan haksızlıklara isyan etti. Evli ve 3 çocuk babası olan ve hakkında birçok tez, makale de kaleme alınan Karakoç, 7 Haziran 2012’de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti. Cenaze namazı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırılan Karakoç’un naaşı, Kocatepe Camii’ndeki törenin ardından Bağlum Mezarlığı’nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi’nin yanına defnedildi. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, “Çobandan Mektuplar” ve “Düşünce Yazıları” gibi düz yazılarının yanı sıra şu şiir kitaplarına da imza attı: “Hasan’a Mektuplar”, “El Kulakta”, “Vur Emri”, “Kan Yazısı”, “Dosta Doğru”, “Suları Islatamadım”, “Beşinci Mevsim”, “Akıl Karaya Vurdu”, “Yasaklı Rüyalar”, “Gökçekimi”, “Gerdanlık”, “Parmak İzi”

Akit'ten başka gazete beni taşıyamaz

İsmi; yazarlık yaptığı Akit gazetesiyle özdeşleşen Abdurrahim Karakoç, gazetemiz ile adeta bütünleşmişti. Merhum Karakoç’un “Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” şeklindeki sözü, hem fikirlerindeki keskin ifade gücünü, hem “Hak Yol İslam Yazacağız” şiirinde satırlara döktüğü ideolojisini anlatmaya yeten bir tespit oldu. Nitekim Karakoç, Akit’te yayınlanan yazıları sebebiyle defalarca yargılandı.

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