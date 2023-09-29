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Gündem Yazar eski eşini öldürdü! Konakta sır cinayet
Gündem

Yazar eski eşini öldürdü! Konakta sır cinayet

Yeniakit Publisher
2023-09-29 12:14:00 -

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, yazar Funda Demir (Çapar) dün gece eski eşi Mustafa Çapar’ı öldürdü. Yazar Demir, olaydan sonra polise teslim oldu. İşte detaylar…

Beşiktaş Sarı Konaklar sitesinde meydana gelen olayda, yazar Funda Demir (Çapar), yaşları 19, 15 ve 7 olmak üzere üç çocuğunun, babaları Mustafa Çapar ile birlikte yaşadığı siteye geldi.

22 yıllık evliliklerinin ardından 2 sene önce boşanan Funda Demir ve Mustafa Çapar, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Demir, tartışmanın ardından Çapar'ı bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü.

“POLİSİ ARAYIN” DEDİ

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, olaydan sonra sitenin bahçesine inen Funda Demir, komşularına ve site güvenliğine bağırarak polis çağırmalarını istedi.

İhbar üzerine gelen emniyet ekipleri kadını gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polisler daireye çıktığında ise Mustafa Çapar’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Korkunç cinayete şahit olan çocuklar koruma altına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Funda Demir, buradaki işlemlerin ardından, 'Kasten öldürme suçundan' sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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